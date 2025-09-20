Sadie、3rdセルフカバーアルバム発売決定。20th Anniversary Final Phaseツアー、21st Anniversary Liveの開催も発表
Sadieが3rdセルフカバーアルバム『THE REVIVAL OF MADNESS』を12月24日にリリースすることが決定した。あわせて新アーティスト写真も公開。
また、3月16日 日比谷野外音楽堂にて20周年を記念して開催された＜Sadie 20th Anniversary Live「脈拍」＞公演のBlu-ray化も決定。同日12月24日にリリースされる。
そして20th Anniversary Final Phaseと称して、＜Sadie Tour 2026 DOUBLE DECADE -mode of madness- / -mode of decade-＞の開催が決定。
さらに21周年を記念して2026年3月18日にZepp Shinjukuで＜Sadie 21st Anniversary Live「BLACK FUNERAL」＞も開催される。
チケットはSadie Official Fanclub「UNDEAD」にて先行受付が開始している。
◾︎ライブ情報
＜Sadie Tour 2026 DOUBLE DECADE -mode of madness- / -mode of decade-＞
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1月7日(水) OSAKA MUSE
開場18:00 / 開演18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1月8日(木) OSAKA MUSE
開場17:30 / 開演18:00
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1月11日(日) 札幌cube garden
開場17:00 / 開演17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1月12日(月祝) 札幌cube garden
開場15:00 / 開演15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1月17日(土) 柏PALOOZA
開場17:00 / 開演17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1月18日(日) 柏PALOOZA
開場15:00 / 開演15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1月23日(金) 川崎セルビアンナイト
開場18:00 / 開演18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1月24日(土) 川崎セルビアンナイト
開場15:00 / 開演15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
1月30日(金) 広島SECOND CRUTCH
開場18:00 / 開演18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
1月31日(土) 広島SECOND CRUTCH
開場15:00 / 開演15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
2月3日(火) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
開場18:00 / 開演18:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
2月4日(水) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
開場18:00 / 開演18:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
2月7日(土) KYOTO MUSE
開場17:00 / 開演17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
2月8日(日) KYOTO MUSE
開場15:00 / 開演15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
2月28日(土) 福岡DRUM Be-1
開場17:00 / 開演17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
3月1日(日) 福岡DRUM Be-1
開場15:00 / 開演15:30
DOUBLE DECADE-mode of madness-
3月7日(土) 仙台MACANA
開場17:00 / 開演17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
3月8日(日) 仙台MACANA
開場15:00 / 開演15:30
ーTOUR FINALー
DOUBLE DECADE-mode of madness-
3月14日(土) 名古屋E.L.L
開場17:00 / 開演17:30
DOUBLE DECADE-mode of decade-
3月15日(日) 名古屋E.L.L
開場15:00 / 開演15:30
＜Sadie 21st Anniversary Live「BLACK FUNERAL」＞
2026年
3月18日(水) Zepp Shinjuku
開場17:45 / 開演18:30
上記全公演前売 ￥7,700-(tax in)
【1/7(水)大阪公演〜1/31(土)広島公演】
【3/18(水)Zepp Shinjuku公演】
Sadie Official Fanclub「UNDEAD」先行受付
受付URL：https://fanicon.net/fancommunities/5168
受付期間：9/20(土)22:00〜10/1(水)23:59
