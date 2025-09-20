本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、6-3で勝利。13年連続となるポストシーズン進出を決めた。前日に今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手が先発登板。5回途中4安打2失点と力投した。客席には超大物の姿もあった。

客席にいたのはNF Lラムズのマシュー・スタフォードだった。カーショーとは7歳からの幼馴染。同じ高校を卒業した親友で、競技は違えど、現在はお互いにロサンゼルスを本拠地とするチームでプレーしている。スタフォードはカーショーの背番号22のユニホームを着て観戦していた。

さらに、今季途中まで捕手としてカーショーを支えていたオースティン・バーンズをはじめ、ラッセル・マーティン、A.J.ポロックらドジャースの元同僚たちも客席に。球団の共同オーナーであるマジック・ジョンソン氏の姿もあった。

MLB公式Xが実際の映像を公開。米ファンからは、「これは心温まる」「知り合いだったんだ」「泣いてなんていないんだから」「親友だなんて知らなかった」「同じ高校行ってたのか」と、カーショーとスタフォードの関係に驚く声が寄せられていた。

試合は、「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手が今季52号となる逆転の3ランを放つなど3連勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）