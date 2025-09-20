その高見え服、【しまむら】って本当！？ 大人の即戦力♡「羽織りアイテム」

秋に差し掛かり、コーデに一枚プラスしたくなる「羽織りアイテム」。【しまむら】には、高見えするアウターやカーディガンが豊富にラインナップされています。今回は、大人コーデの即戦力として活躍してくれそうなおしゃれな羽織りアイテムをピックアップ。秋の装いをアップデートする参考にしてみてください。

きれいめにもカジュアルにも使えるデニムジャケット

きれいめにもカジュアルにも使えそうな、フリンジデザインが高見えしそうなデニムジャケット。Tシャツやキャミワンピにさらっと羽織ればこなれ感のあるカジュアルに、きれいめパンツと合わせれば大人っぽい雰囲気に仕上がりそうです。ノーカラーデザインだから首まわりがすっきりと見えそうで、スタイリッシュに着こなせそうなのも魅力。季節の変わり目に一枚持っておくと、幅広いシーンで活躍してくれそうです。

季節の変わり目にぴったり 軽やか羽織りシャツ

季節の変わり目に活躍しそうなのが、シアー素材のホワイトシャツ。軽やかな透け感が涼しげな印象を与えつつ、羽織るだけでこなれ感をプラスしてくれそうです。ゆったりとしたシルエットだから体型をカバーしながら、リラクシーに着こなせそうなのも魅力。夏に着用したキャミソールやタンクトップに重ねるだけで、秋らしいこなれスタイルが完成しそうです。

繊細レースで映える！ 大人フェミニンな一枚

繊細なレースデザインが高見えしそうなカーディガンは、スタイリングに華やかさを添えてくれそう。落ち着いたベージュカラーは、秋らしい季節感も演出してくれます。ブラウン系のボトムや小物を合わせれば、さらにこなれ感のある大人っぽい雰囲気に。羽織るだけでコーデがぐっと映えそうな、大人女性におすすめの一枚です。

シックにまとまる上品ジャケットスタイル

シックなトーンが魅力の上品ジャケットは、羽織るだけで大人っぽい印象に導いてくれそうな優秀アイテム。深みのあるカーキのトップスをインナーに取り入れることで、落ち着いた配色にさりげないアクセントが加わっています。小物もダークカラーでまとめれば、統一感のある洗練スタイルに。秋の装いを上品に楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mu320様、@marino12131様、@chii_150cm様、@yuki__wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka