◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 京都０―１清水（２０日・サンガＳ）

京都はホームで清水を迎えたが、１１試合ぶりの無得点＆黒星を喫し、２位に降格した。５月３１日のＦＣ東京戦から続いていたＪ１でのクラブ無敗記録は１０（７勝３分け）でストップ。勝利した鹿島が首位となり、柏と勝ち点５５で並んだ。

前半１２分、清水にＰＫを与えてしまうが、シュートはクロスバーに阻まれ、ピンチを切り抜けた。同１７分には京都のＭＦレオゴメスが右足でシュート。相手ＧＫにブロックされ、先制点は奪えず。０―０の後半３０分に失点し、同点に追いつけないまま、試合が終わった。者貴裁（チョウ・キジェ）監督は１１試合ぶりの黒星も、「間違いなくこのゲームで成長できる。我々はチャレンジャーのつもりで頂点を目指している」と前を向いた。

今節は、リーグ最多タイ１６ゴールのＦＷラファエルエリアスが出場停止。エース欠場のなかでも、後半１５分にエリア内で体勢を崩しながらも右足を振り抜き、ゴールを脅かしたＦＷ原大智は「残り８試合ある。決して下を向いていない。１試合、１試合、京都のサッカーをするだけ」と決意を語った。

次戦は中２日の２３日に、ホームで５位・町田と対戦する。指揮官は「何試合ぶりに負けたとか言われるけど、何試合ぶりに負けようが、連敗でも負けは悔しいもの。勝っても、負けても、切り替えて、次にいいコンディションを作っていくのがプロ。今日のリベンジをしないといけない」と町田戦の勝利を誓った。