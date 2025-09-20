◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）

東京Ｖがホームで岡山に４―２で勝利した。

試合前の時点で４戦未勝利で４戦連続無得点だったが、前半８分にＭＦ森田の左ＣＫをＦＷ染野が頭で完璧に合わせて先制。前半３７分、同アディショナルタイム（ＡＴ）３分の失点で一度は逆転されたものの、失点直後のキックオフから攻め込み、最後はＭＦ森田の左からのクロスをＦＷ平尾が滑り込みながら右足で合わせて殊勲のプロ初得点。チームにとって５月６日の横浜ＦＣ戦以来の複数得点で前半を２―２で折り返すと、後半２４分には相手のＤＦラインを抜け出したＦＷ染野の右クロスを後半開始から出場したＦＷ福田が左足で押し込み、加入後初ゴールで勝ち越しに成功。さらに同４３分には自身のボールカットからゴール前まで上がっていたＤＦ谷口がエリア内で一人かわして右足シュートを押し込んで４点目。このまま４―２で押し切り、リーグ５戦ぶりの勝利でＪ１残留へ大きな白星を挙げた。

試合前の時点で２９試合でリーグワーストの１６得点ということもあり、試合後の会見で城福浩監督は「得点力不足が我々の大きな課題というのは十分に認識していました」と言った。

それでも、この試合に向けて改めて立ち返ったのは、前線からの守備や球際の激しさ、切り替えの速さなどのチームのベースになる部分で相手を上回る重要性だった。「今日選手に伝えたのは、ペナ（ルティーエリア）の中でこういうプレーをしようとか、ここまで入ったらニアゾーンをこうしようとかのやり方ではなくて、我々は常にいい守備からいい攻撃だと。いい奪い方を出来れば必ずチャンスになるから、そこにフォーカスしろと言って今日臨んだ。まさに最後の谷口の得点も（ボールを相手から）取るポイントは後ろでしたが、非常に強固な守備からいい奪い方をして、全員が前向きでスプリントが出来た。我々のベースの所がしっかり具現化出来たという意味では自信になったかな」とうなずいた。

前節は東京ダービーでＦＣ東京に敗れる悔しさを味わったが、今節はホームでＪ１残留へ歩みを進める大きな白星をマーク。「東京ダービーで本当に悔しい思いをしたのは、我々クラブの中だけではなく、サポーターも含めてだったと思います。本当に今日、我々の背中を押しにきてくれたサポーターに感謝したい。彼らの思い、期待に応えられて少しほっとしています。前半の最後の１５分は反省しないといけないが、前半のうちに追いつけたこと、後半仕切り直して押し返した、狙いとするような攻めが出来たことは非常にポジティブですし、最後のクローズの所も全員の力で後半無失点で終えられたのは自信になる。この勝ち点をより意味のあるものにするためにも、次の試合勝ち点を取って神戸から帰ってきたい」と次の戦いへ視線を向けた。