◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 川崎０―１ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力）

ＦＣ東京は前半２３分、ＦＷ長倉の右クロスを中央でＭＦ遠藤が頭で押し込み、これが決勝点になった。川崎との多摩川クラシコは４連敗中で、ここ３戦は０―３で屈していたが、後半終了間際の相手の決定機も集中した守備でしのいだ。

試合後、松橋力蔵監督は「最後まで諦めずに勝利を目指して頑張ってくれた選手、声援を送ってくださったファンの方に感謝しています。前半にいくつかチャンスがあった中で、オフサイドの判定もありましたが、そこで（仕留めて）ゲームをさらに良い方向に動かすことができれば、（最後ピンチを迎える）こういう感じにはならなかった。後半は攻撃のところの問題が、守備のところで出た。最後、オフサイドの判定に救われた部分はありますが、ボールをしっかり握るところ、トランジション（切り替え）、セカンドボール、こぼれ球と、しっかりボールを握れば、我々の陣形をしっかり担保することもできた。（その中で）クオリティーを持っている相手であったからこそ（ピンチが訪れた）。そういうところはしっかりとプレーや技術を上げていかなくてはいけない」と振り返った。

好調のＦＷ伊藤を完封した左ＤＦ長友について指揮官は「（起用した理由は）まさにそれです。彼の今の調子を見れば、もちろんマルシーニョ選手も非常に危険な選手であるのは分かっているが、そこで（長友は）左右できる能力もある。タスクを与え、本当に完璧に抑えられたと思っている」と評価した。

１５日の東京Ｖ戦（１〇０）に続く連勝に「これでまたチームに勢いが出れば。ここでホッとする時間はないので、このまま走り抜けるしかない」と監督は気を引き締めた。