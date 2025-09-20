◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３０節 Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）

試合前に、高齢者施設の株式会社あぷり（八尾市）が運営する特別養護老人ホームいわき園（大阪市）などの利用者計４５人が手作りしたミサンガ約５００本をＣ大阪へ贈呈する寄贈式が行われた。

サントリーウエルネス株式会社とＪリーグが協働で推進する「Ｂｅｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ！（ビーサポーターズ）」プロジェクトの一環として実施され、試合前には特設ブースで来場者へのミサンガプレゼントも行われた。贈呈式に参加した石川正代さんは「ミサンガを編むときに選手のことをみんなで話しながら、勝つために願いを込めて作りました」と言葉を寄せ、陀保貞美さんも「初めて、スタジアムに立てて感無量です、大勢の方の中で緊張しました」と、にこやかな表情で振り返った。

贈呈を受けたＣ大阪の森島寛晃会長は「心を込めて編んでくださったミサンガをいただき、本当にうれしく思います。セレッソを応援する気持ちを形にしてくださったことに、胸が熱くなりました」などとコメントした。