「幽霊なんて信じてない」オカルト動画を作るのに心霊を全否定。人気配信者の意外な素顔／穢れた聖地巡礼について
『穢れた聖地巡礼について』（桃井ゆづき：著、背筋：原作/KADOKAWA）第1回【全8回】
オカルト雑誌の元編集者で今はフリー編集者の小林は、イケメンYouTuber・チャンイケこと池田が怖い場所を巡る、ゆるこわオカルトチャンネル『オカルトヤンキーch』のファンブックを企画する。書籍化するにあたり、読者が喜びそうな内容に仕上げるため、かつて池田が訪れた心霊スポットの追加取材を行うことになった。追加取材はあくまで“ヤラセ”のはずだったが…。『近畿地方のある場所について』の背筋が紡ぐ珠玉ホラーをコミカライズ！ 新感覚ホラーミステリー『穢れた聖地巡礼について』をお楽しみください。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
