肩書きは「事故物件住みます芸人」。6軒目の家は知り合いと3人で探すことに／ボクんち事故物件 (6軒目)
『ボクんち事故物件 (6軒目)』（松原タニシ：原案、宮本ぐみ：漫画/竹書房）第1回【全7回】
テレビ番組「北野誠のおまえら行くな。」の企画がきっかけで事故物件生活を始めた芸人・松原タニシ。企画終了後も事故物件生活を続けた結果、ついた肩書きは「事故物件住みます芸人」。そんな松原は、5軒目の更新時期が迫っていたある日、住処に困っていた後輩芸人・中嶺さんから一緒に事故物件に住まわせてほしいと頼まれたことがきっかけで、6軒目の事故物件探しを決意。さらに一緒に使いたいというライター・村田らむさんも加わり、3人で不動産屋へ足を運んだ。そして、契約した「首吊り」の事故物件は黒い影が徘徊し、血しぶきのような音が鳴り響く奇妙な現象が起こる部屋だった――。事故物件住みます芸人の背筋がゾッとする事故物件生活を描いた人気シリーズ第6弾『ボクんち事故物件 (6軒目)』をお届けします。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
