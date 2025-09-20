リバプールがプレミア開幕５連勝！ フラーフェンベルフが１G１Aの活躍、２−１でエバートンとのダービーを制す！ 遠藤航は３戦連続出番なし
現地９月20日に開催されたプレミアリーグの第５節で、日本代表MF遠藤航が所属する王者リバプールが本拠地アンフィールドでエバートンと対戦した。
この“マージーサイド・ダービー”で遠藤がベンチスタートとなったなか、開幕４連勝中でリーグ首位に立つリバプールは、序盤からボールを握って試合を進める。
すると10分に先制に成功する。敵陣ペナルティエリア内に走り込んできたフラーフェンベルフがサラーの浮き球パスに反応。右足で技ありのボレーを突き刺した。
さらに29分には敵陣でボールを奪うと、フラーフェンベルフのパスからエキティケがダイレクトシュートを流し込んで追加点を挙げた。このまま２点をリードして前半を終える。
迎えた後半、ホームチームは56分にカウンターからガクポのサイドチェンジを受けたサラーが左足で狙うも、GKピックフォードにキャッチされる。
その２分後、左サイドからグリーリッシュにクロスを上げられると、エンディアイエが落としからゲイエに強烈な一撃を突き刺されて１点差に詰め寄られる。
74分には敵陣ボックス手前のやや右寄りでFKを獲得。これをソボスライが直接狙ったが、惜しくも枠の上に外れた。
その後はエバートンの反撃を受けて、押し込まれる展開が続くも、同点弾は許さず。このまま２−１で勝利して、開幕５連勝を飾った。なお、遠藤には最後まで出番が訪れず、公式戦３試合連続で出番なしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フラーフェンベルフの技あり弾＆エキティケの追加点！
