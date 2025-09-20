¤³¤ó¤ÊÃËÀ¤È¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¡ª¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤É×¡×¤¬ºÊ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÈÜÎô¤Ê¼êÃÊ¡×¤È¤Ï
É×¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÊ¤Î¡Ö¥Õ¥¥Ï¥é¡×¡ÊÉÔµ¡·ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤ËÇº¤à¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Áê¼ê¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤òÄü¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔµ¡·ù¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤òÉÂ¤à¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Î¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Áê¼ê¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ë»ÙÇÛ¡×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¨¥¤¥ß¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¤Ï·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¡¢8ºÐ¤È5ºÐ¤Î»Ò¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¶¦Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè1»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î°éµÙÃæ¤À¡£»Ò¤É¤â¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤ëºÊ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈà½÷¤Ï¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¥ª¥ì¤Î¥á¥·¤Ï¡¼¡©¡Ù¤ÈÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡Ù¤ÈºÇ½é¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÉÔµ¡·ù¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ø¥á¥·¡Ù¤È°ì¸ÀÈ¯¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤¬º®¤¼¤ÃÊÖ¤·¤Æ¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¥¨¥¤¥ß¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤ä¤¹¥¨¥¤¥ß¤µ¤ó¤Î²£¤Ë¿Î²¦Î©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤È¤â¤Ê¤â¤Î½Ð¤»¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤¤¼Î¤Æ¤Æ¼«¼¼¤Ë¤³¤â¤ë¡Ä¡Ä¡£¸À¤¤ÊÖ¤¹´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤«¤È»×¤¦¤È¡¢µÞ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»Ò¤É¤â¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤ï¡¢½õ¤«¤ë¤ï¤ÈË«¤á¤½¤ä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤Ê¤¤¡£µ¤¤Þ¤°¤ì¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢É×¤Î¡Öµ¤Ê¬¡×¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤¿¤Ã¤ÆÊÝ°é±à¤Î¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¿¦¾ìÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬ÊÝ°é±à¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È²¼¼ê¤Ë½Ð¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤âÌÛ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔµ¤Ì£¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¦¤È¤¦»ä¤¬¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏµÁÊì¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤âÉ×¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²È¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÖ»ö¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤³¤í¤¬É×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤µ¤¨¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âµ¡·ù¤¬°¤¤¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¶»¤¬ÄË¤ó¤À¤È¥¨¥¤¥ß¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ø¤Í¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£»ä¤¿¤Á¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ø¿Í¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¡£ÊÖ»ö¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¡Ù¤È»×¤ï¤ºÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï¡Ø¥ª¥ì¤ÎÂ¸ºß¤òÌµ»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Ã¤Á¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¸À¤Ã¤Æ¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¿ô¥«·î¡¢¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤âÏÃ¤·¤«¤±¤ëµ¤ÎÏ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤âÉ×¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉ×¼«¿È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é²È¤Ë¤¤¤í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤·¤í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÌÛ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ê¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤¨¤è¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÂ¾¿Í¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÐþËý¡Ê¤´¤¦¤Þ¤ó¡Ë¤À¤È»×¤¦¡×
ÉÔµ¤Ì£¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÉÔµ¡·ù¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹¤À¤±¤ÎÉ×¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥¨¥¤¥ß¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µÁÊì¤âºÇ¶á¤ÏÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤â¿´ÇÛ¤Î¼ï¤À¤¬¡¢É×¤Ï¼Â²È¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤Îø¿Í»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«»ä¤Ë¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£É×¤ÏË½ÎÏ¤³¤½¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àº¿ÀÅªDV¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤¢¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«É×¤¬¤Þ¤¿¸µ¤ËÌá¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èà½÷¤Ïº£Æü¤âÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
