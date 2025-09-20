¡ÖºÇ¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï²Á³Ê¤Ç¤¹¡×¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡ÖiPhone½ªÇä¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
Apple¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¸½ÃÏ»þ´Ö9·î9Æü¡Ë¤Ë¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¡ÖiPhone Air¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢µì¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤iPhone¤Îµ¡¼ï
¡¦iPhone 15
¡¦iPhone 16¡Ê256¡¢512GB¡Ë
¡¦iPhone 16 Pro
¡¦iPhone 16 Pro Max
¡¦iPhone 16 Plus¡Ê512GB¡Ë
¤Ê¤ª¡¢iPhone 16¤Î128GB¡¢iPhone 16 Plus¤Î128¡¢256GB¤Ï°ú¤Â³¤ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 16¤Î128GB¤Ï12Ëü4800±ß¤«¤é11Ëü4800±ß¤Ë¡¢iPhone 16 Plus¤Î128GB¤¬13Ëü9800±ß¤«¤é12Ëü9800±ß¤Ë¡¢256GB¤Ï15Ëü4800±ß¤«¤é14Ëü4800±ß¤ËÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë10Ç¯¶á¤¯½¾»ö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î·Þ¸ç¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²óApple Store¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤¿iPhone 15¤äiPhone 16 Pro¤Ï¤â¤¦¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·Þ¡§Apple Store¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢iPhone¤ò¼è¤ê°·¤¦·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò°·¤¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ëºß¸Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µì¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Þ¡§ºÇ¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡È²Á³Ê¡É¤Ç¤¹¡£iPhone 16¤Î¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï²Á³Ê²þÄê¤ÇÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï²Á³Ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Çµì¥â¥Ç¥ë¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ÄÍÆÎÌ¤ä¡¢Apple Care¡Ü¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú·Þ¸ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë10Ç¯¶á¤¯½¾»ö¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇä¤Î¸½¾ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä·ÀÌó¡¦»È¤¤Êý¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
(Ê¸:·Þ ¸ç)
Apple Store°Ê³°¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ãí°ÕÅÀ¤âº£²ó¼è¤ê°·¤¤¤¬½ªÎ»¤·¤¿iPhone¤â¡¢9·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖiOS 26¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤¦¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
