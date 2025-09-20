お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（４１）が２０日までにコンビのユーチューブチャンネルを更新。一人きりの時にする奇妙な行動を明かした。

濱家は料理で包丁を使っている時、考えごとやテレビが気になり意識がそちらに傾くことがあるそう。そこから再び包丁に意識を戻す度に「本来ならここで手を切っててもおかしくなかったなって思う」という。

そんな時に「いま手を切ってなかったということは、本来手を切るはずだったこの瞬間を違う方に先延ばしにしてしまったのかもと思っちゃう」そうで「薄くちょっとだけ指切ったりする」と明かした。

濱家の自傷行為に「なんやそれ気持ち悪い」と山内健司はドン引き。「手を切る予定だったことがポンと違うところに飛んで、違うところでネガティブな結果に出たら嫌やから本来手を切るべきだったところで切っとく」と補足されると「気持ち悪い。スピリチュアルも入った気持ち悪さや。一番気持ち悪い」とツッコんだ。

濱家は「ええやないかお前に迷惑かけてない」とふんぞり返ると「薄くシューっと切っとく。血が出ないように、切ったという事実だけが残るように」とこだわりを説明した。