緑黄色社会のボーカル＆ギター長屋晴子（30）が20日、バンドの公式サイトで結婚を発表した。また、ベース穴見真吾（27）も第1子女児が誕生したことを同サイトで公表。ダブルのおめでた報告となった。

長屋は「いつも応援してくださる皆様へ」と題し、「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と、「BIGMAMA」のボーカル・ギターの金井政人（40）との結婚を報告した。

「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝をつづり、「皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります」と決意を記した。「温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。

一方、穴見も「私事で大変恐縮ですが、先日、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告した。「おかげさまで母子ともに健康で、慌ただしくも愛おしい時間を過ごしております」と伝えた。

「これもひとえに、いつも支えてくださるブロっ子の皆様のおかげだと感じております。父になった喜びと重みを抱きしめながら、これからも音楽と向き合っていきたいと思いますので、どうかこれからも温かく見守っていただけたら幸いです」と感謝と決意をつづった。

穴見は24年2月に女性3人組バンド、the peggies（22年から活動休止中）のベースとの結婚を発表している。