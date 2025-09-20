秋らしいオトナカラー♡ カジュアルな装いを格上げする「バーガンディコーデ」特集
この秋は、こっくりから淡色までさまざまなトレンドカラーで毎日のおしゃれを楽しもう！今回はトレンドカラー・バーガンディを主役にした「レトロ風コーデ＆アイテム」をご紹介します。コーデのオトナ感をアップさせるバーガンディを取り入れて、秋のおしゃれを格上げ♡ この秋のお洒落の参考にしてみて♡
BURGUNDY
クラシカルな魅力たっぷり
シンプルな着こなしやカジュアルコーデも女っぽさを連想させるバーガンディにかかれば簡単に格上げ。気品漂うこっくり色であなたの魅力もアップ♡
オトナと少女のバーガンディコーデ
〈右〉【少女】ナナのコーデ
トレンドのダブルカラーをパッと目を引くお色でアピ♡
〈左〉【オトナ】紗英のコーデ
ジャケットライクなデザインもバーガンディでおしとやかに
Item 【WILLSELECTION】そでファーニット
そでのファーはさわり心地バツグン♡ ボリュームのあるスリーブが腕まわりを華奢に見せて、女性らしいシルエットを演出。
Item 【RESEXXY】クラシックドッキング ワンピース
柄×レースの大胆な組みあわせも、深みのある赤の包容力でシックにまとまるレディワンピ。ほどよいフレアシルエットのスカートが大人っぽさを醸し出す♡
撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ
加藤ナナ
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子