秋らしいオトナカラー♡ カジュアルな装いを格上げする「バーガンディコーデ」特集

この秋は、こっくりから淡色までさまざまなトレンドカラーで毎日のおしゃれを楽しもう！今回はトレンドカラー・バーガンディを主役にした「レトロ風コーデ＆アイテム」をご紹介します。コーデのオトナ感をアップさせるバーガンディを取り入れて、秋のおしゃれを格上げ♡ この秋のお洒落の参考にしてみて♡

BURGUNDY クラシカルな魅力たっぷり シンプルな着こなしやカジュアルコーデも女っぽさを連想させるバーガンディにかかれば簡単に格上げ。気品漂うこっくり色であなたの魅力もアップ♡

オトナと少女のバーガンディコーデ 〈右〉【少女】ナナのコーデ トレンドのダブルカラーをパッと目を引くお色でアピ♡ 〈左〉【オトナ】紗英のコーデ ジャケットライクなデザインもバーガンディでおしとやかに 〈右・ナナ〉ダブルカラーポロニット 13,200円／アプワイザー・リッシェ プリーツスカート 12,100円、ブーツ 18,700円／ともにrienda（バロックジャパンリミテッド）イヤリング 12,100円／アビステ バッグ 21,560円／CHIRISTINE PROJECT（HANA KOREA）〈左・紗英〉テーラードオールインワン 10,450円／RESEXXY リブニット 2,490円／GU イヤリング 3,740円／Linola（805showroom）サークルバッグ 2,590円／神戸レタス パンプス 10,890円／RANDA

Item 【WILLSELECTION】そでファーニット そでのファーはさわり心地バツグン♡ ボリュームのあるスリーブが腕まわりを華奢に見せて、女性らしいシルエットを演出。 そでファーニット 9,900円／ウィルセレクション ルミネエスト新宿店

Item 【RESEXXY】クラシックドッキング ワンピース 柄×レースの大胆な組みあわせも、深みのある赤の包容力でシックにまとまるレディワンピ。ほどよいフレアシルエットのスカートが大人っぽさを醸し出す♡ クラシックドッキングワンピース 14,300円／RESEXXY 撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ

加藤ナナ

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子