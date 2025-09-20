１５日、秋色に染まる内モンゴル自治区北部のアルグン湿地。水辺では馬の群れが草を食（は）む。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）

【新華社フフホト9月20日】中国内モンゴル自治区北部にあるアルグン湿地が秋の彩りに包まれている。赤や黄色に色づいた低木と、大きな曲線を描いて流れる清流が重なり、パレットに絵の具をひいたような鮮やかな風景が広がっている。

１５日、秋色に染まる内モンゴル自治区北部のアルグン湿地。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／貝赫）

（新華社記者／貝赫）

（新華社記者／貝赫）

（新華社記者／貝赫）

（新華社記者／馬金瑞）

（新華社記者／馬金瑞）

（新華社記者／馬金瑞）

（新華社記者／馬金瑞）