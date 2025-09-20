TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後10時15分に、洪水警報を厚真町、安平町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・厚真町、安平町に発表 20日22:15時点

胆振地方では、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。胆振、日高地方では、21日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■苫小牧市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■登別市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■伊達市伊達
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■豊浦町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■白老町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■厚真町
□洪水警報【発表】
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■洞爺湖町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■安平町
□洪水警報【発表】
　21日明け方にかけて警戒

■むかわ町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■日高町門別
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■新冠町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■浦河町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■様似町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■えりも町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s

■新ひだか町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　25m/s