【MLB】ドジャース6ー3ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、異常に伸びる逆方向弾→野手の頭上を“ゆっくり通過”

9月19日（日本時間9月20日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“逆方向弾”が話題となっている。

5回裏2死一、二塁の場面で巡ってきた1番大谷の第3打席。この打席で大谷は、直球勝負を挑むジャイアンツ先発のロビー・レイに対してカウント2-2とすると、レイが投じた5球目、外角高めいっぱい、153km/hの直球に対し、合わせるようにバットを出すと、打球はレフトポール際の方へ向って高々と舞い上がる特大の飛球に。そのままスタンドインしてファウルないし、ファウルゾーンでレフトがキャッチという形になるかに見えたものの、この打球が切れずにそのまま強烈な伸びを見せ、最後はポール際へとそのまま着弾。打球速度100.2マイル（約161.25km/h）、飛距離370フィート（約112.77メートル）、大谷にとって今季52本目となるアーチは、軽くバットを合わせての“まさかの逆方向弾”となった。こうした大谷の逆方向弾にファンからは「すげえな」「これで入るのかw」「当てただけやん」「想定外すぎる」「ファウルにならない？」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、かねてより打撃の状態が良くなると、逆方向への打球が異常な伸びを見せ、そのままスタンドへと着弾するタイプのアーチが出ることもしばしば。そうした意味でいえば今回の一発、残りわずかとなったレギュラーシーズン、そしてその先にあるポストシーズンを戦う上で、弾みとなるアーチであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）