ブラデリスニューヨークから新作♡特許構造ナイトブラ「Sweet Night Bra」登場

「寝ている間も美しいシルエットをキープしたい」そんな女性の願いを叶えるべく、ブラデリスニューヨークから新しいナイトブラ「Sweet Night Bra」が誕生しました。特許取得のパターンと肌触りのよい生地で、快適さと補整力を両立。さらにトレンド感のある幾何学デザインで、機能性だけでなくファッション性も◎。ナイトブラとしてだけでなく、デイリーやスポーツシーンにも活躍する万能アイテムです。

特許構造でずれにくく快適フィット

「Sweet Night Bra」は、メッシュテープを使った特許取得のオリジナルパターン（特許番号：第5185887号）を採用。バストの大きさに合わせて伸縮する仕組みで、しっかりフィットしながら通気性も確保。

寝ている間も蒸れにくく、ずれ上がりを防止します。ノンワイヤーでも安心感のあるホールド力を叶え、毎日のナイトケアにぴったりです。

ツーハッチ、「カップ付き長袖ブラトップ」で秋冬コーデも快適に♡

肌触りとデザイン性も重視♡

身生地には最高級ランクのスーピマ綿を使用したナイロン綿ベア天竺を採用。柔らかくさらっとした肌触りで、接触冷感機能もあるため夏の夜も快適に過ごせます。

幾何学柄とボーダー柄を組み合わせたデザインは、アウターライクでおしゃれ♪ ナイトブラとしてはもちろん、ヨガやエクササイズなど軽い運動時にも活躍する1枚です。

ショーツもセットで美しくトータルケア

ブラデリス Sweet Night Bra



価格：6,380円（税込）

サイズ：S／M／L（カラー：ブラック／パールグレー／ココア）

ブラデリス Sweet Night Shorts



価格：3,520円（税込）

同時発売の「Sweet Night Shorts」は、幾何学柄とボーダー柄のストレッチラッセルレースを使用した深ばきタイプ。

フロントは透け防止の裏打ち仕様で安心感も◎。バックはレースがヒップにやさしくフィットし、自然な丸みを演出します。上下でそろえれば、寝姿も日常も美しく快適に♡

サイズ：M／L（カラー：ブラック／パールグレー／ココア）

未来のバストケアを叶えるナイトブラ

補整下着のパイオニア、ブラデリスニューヨークから誕生した「Sweet Night Bra」は、特許構造と快適素材で理想の立体シルエットを叶えるナイトブラです。

ショーツと合わせて24時間トータルケアすれば、自信に満ちた美しさをキープできます。あなたもこの機会に、新しいナイトケア習慣を取り入れてみませんか？