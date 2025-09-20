＜旦那がしんどい＞帰宅してから何時間もずっと仕事の愚痴ばっかり！心が病んでいるの？
毎日仕事を頑張っている旦那さんは、仕事の内容や人間関係でストレスを抱えることもあるでしょう。解消するために家で愚痴を言うこともありますよね。でも、その愚痴を聞かされる方が辛くなってしまうことも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『皆さんの旦那さんは、家で仕事の愚痴とか言いますか？ うちの夫は帰ってきてからずっと、今日あった嫌なことや嫌な人のことを、何時間も話しています。でも私の父親は仕事の話はめったにしない人で、ネガティブな話を家族の前であまりしない人だったこともあり、夫が他の人とは違うのかなと心配になってきました。仕事から帰ってきた男性はこんなものですか？』
仕事の愚痴を言う旦那さんたち
『毎日帰宅したら愚痴、文句を言い始めるよ。しばらく喋らせたら私がパート先の愚痴を言い始めて（本当は愚痴なんてないけれど、旦那の愚痴を終わらせるために適当に話を作る）、旦那は嬉しそうにそれに意見を言ったり、共感したりする』
『仕事の愚痴や文句、不満は言う。その愚痴を言う（吐き出す）ことで、多少でも旦那がストレス発散されるなら私は聞く。その愚痴から改善点や相手との関わり方、今後の仕事の在り方を夫婦で考えることもある』
家に帰ってから仕事の愚痴を言う旦那さんは少なくないのかもしれません。投稿者さんの旦那さんのようにずっと自分の愚痴を話すケースもありますが、妻の愚痴を聞いて、それに共感することで満足を得ている様子の旦那さんもいるようです。また愚痴は言うものの、そこから改善点などを見つける話に繋がることもあるようですね。旦那さんの性格や愚痴の内容によっても違うでしょうが、ママたちがうまく対応していることがうかがえます。
お父さんとの比較はあまり意味がないかも
『父親と旦那は別人なんだから、そんなの違って当たり前でしょう。お父さんだって子どもの前で愚痴っていないだけで、お母さんの前では多少なり愚痴っていたんじゃないのかな』
『たしかに面倒くさい旦那だけれど、投稿者さんの「男とは自分の父親のようであれ」という思い込みがそれに拍車をかけているような』
投稿者さんはお父さんと旦那さんを比較していますが、仕事の内容や職場の環境は違いますし、そもそも性格も違いますよね。そのため「お父さんと違う」という視点で旦那さんを見ていると、視野が狭くなってしまうかもしれません。もしかしたらお父さんも子どもの前で愚痴を言わなかっただけで、妻であるお母さんには愚痴をこぼしていたかもしれませんよね。旦那さんと他の人を比べても意味はなく、むしろ改善策が見つけにくくなってしまうのではないでしょうか。
投稿者さんができること
『コメントを読む限り、この男性とは一緒にいたくないなと思った。投稿者さんも違和感があるのだと思う。旦那が変かどうかより、投稿者さんが幸せな毎日を送れる環境を整えてほしい』
毎日のように旦那さんの愚痴を聞かされていたら、投稿者さんの気持ちもネガティブなものになってしまいますね。こんな旦那さんとは一緒にいたくないとの意見もありますから、投稿者さん自身もただ聞いているだけではなく、何か対策をとることが必要かもしれません。
『「その愚痴を私に話してどうにかなるわけ？ まさかとは思うけれど、もしかして自分だけが大変だとか勘違いしている？」とブチ切れるかも』
『私の旦那は言わないけれど、職場にそういう人がいたわ。みんな嫌がっていたよ。話を聞くのが辛いと言ってみたら？』
旦那さんの愚痴を聞くのが辛いならば、投稿者さん自身が旦那さんにそのことを話す必要があるでしょう。愚痴を言うだけでは何も解決しないですし、愚痴を聞かされる方も気が滅入ってしまい、家庭の空気も暗くなってしまいますよね。愚痴を全く言わないのは旦那さんも辛いでしょうから、多少はネガティブな話を許容しても「何時間も話すのはやめてほしい」「もっと明るい話題も話したい」などと伝えるのもよいのかもしれません。あるいは旦那さんの愚痴に対して、投稿者さんがポジティブな返事を繰り返す方法もありそうです。旦那さんはこの先も長く一緒に過ごす相手ですから、一緒に過ごす時間を少しずつでも居心地のいいものにしていけるとよいですね。