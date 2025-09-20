「同姓同名?と思いましたが…ビックリ」

「3年B組金八先生」で生徒役だった女優がプロレスラーへの転身を決断…。反響を呼んでいる。

「この度、プロレスラーを目指す事を決断いたしました」とXで報告したのは、平井杏奈(28)。17日放送の「ゴールデンドリーム」(テレビ朝日)で女子プロレス団体「STARDOM」入門生オーディションに参加したとし「一度きりの人生、全力で生きて、挑戦して、何かを伝えられる自分でありたい」と思いを明かした。

2024年に公開された映画「家出レスラー」で女子プロレスラーを夢見る主人公･岩谷マユを演じた平井は、「家出レスラーに出会って、大好きになったプロレス。好きな気持ちだけでは、どうにもならない厳しい世界。しかし、私にとってプロレスに出会えた事は、あまりにも大きな出来事でした」とつづり、キッカケとなった映画当時の写真をアップした。

この投稿に「放送見ていた、最初、まさか…同姓同名？と思いましたが、紛れもなく杏奈さんでした…ビックリです。体型が何かレスラー仕様に作ってきた感じに見えました。もうこれは応援するしかありません」「美女系プロレスラーは多いが、さすがにこのレベルのビジュアルの女子プロレスラーはさすがに中々いない」「まさか家出レスラーきっかけで新しい道を目指すことになるなんて、杏奈にとってほんとに運命的な出会いだったんだね」「まさかの！映画の題材になりそな転身」「プロレスラー役の女優さんがガチでプロレスラーに転職!?」「今年一番の驚き」などの声が寄せられている。



平井は1979年から放送スタートしたドラマ「3年B組金八先生」(TBS)の最終作として2011年に制作された特番「ファイナル最後の贈る言葉」で生徒役･井坂碧役で出演した。