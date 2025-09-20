＜速報＞米女子2日目は雷雨でスタート遅延 勝みなみ首位、渋野日向子は34位
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 2日目◇20日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞米国女子ツアーの第2ラウンド。本来なら日本時間午前9時10分から第1組がスタート予定だったが、激しい雷雨の影響により、スタート時間が遅れている。
【写真】一日警察署長になったシブコ
日本勢はツアーメンバー13人全員が出場。馬場咲希は全体第1組で、そこからアウトは古江彩佳ら、インは岩井千怜らが続々とティオフする予定となっている。勝みなみは8アンダー・首位タイ。大会2勝の畑岡奈紗は7アンダー・3位タイにつけている。4試合ぶりの予選通過を目指す渋野日向子は、4アンダー・34位タイ。インスタートの第10組でプレーする。勝と並ぶ首位には、サラ・シュメルツェル（米国）。7アンダー・3位グループには畑岡のほか、リリア・ヴ（米国）、レオナ・マグワイア（アイルランド）ら6人が並んでいる。
