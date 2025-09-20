俳優の戸田恵梨香さん（37）が18日、東京・中央区で行われた『カルティエ 銀座4丁目ブティック』のオープニングイベントに登場。ご褒美時間の過ごし方について明かしました。

2023年5月、夫・松坂桃李さんとの間に第1子が誕生したことを発表した戸田さん。自分らしくいられる時はどんな時か聞かれると「お芝居をしてるときかなって思ったりするんですけど、ただ、お芝居をしているときってどちらかというと、自分をある程度なくして、役にのっとってやってるから。それはちょっと違うなって思って。じゃあ、どんな瞬間なんだろうと考えると、ただ一人でゆっくりとした時間を過ごしているときが、一番自分らしくいられるのかな」と語りました。

また、自分へのご褒美時間の過ごし方について聞かれると「日常的には、家族と一緒に過ごす毎日がご褒美だなと思いますし。今年、久しぶりに事務所の社長と作品が終わってから食事をさせてもらった」と話した戸田さん。

社長との食事は5、6年ぶりだそうで「作品が終わって、その作品中走ってきたっていう、その終わったご褒美っていう感じもあったし、改めて社長と話をしてゆっくり過ごす時間そのものがご褒美だなって思って。いい時間を過ごさせてもらったなって思ってます」と笑顔で話しました。