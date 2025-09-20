岡山、東京Ｖに４失点で昇格後初の３連敗…木山隆之監督「残念な結果。勝負のポイントを全て外してしまった」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）

岡山は敵地で東京Ｖに２―４で敗れた。

前半８分にセットプレーから失点したが、前半３７分に左ＣＫからＦＷ江坂が頭で同点弾を決め、前半アディショナルタイム（ＡＴ）３分にはＦＷ一美の鮮やかなシュートで逆転に成功した。

しかし、その直後のキックオフから東京Ｖに押し込まれ、ＭＦ森田の左からのクロスをＦＷ平尾に右足で押し込まれて前半は２―２で折り返した。

後半開始からＦＷルカオを投入して押し込んだが、決定機を作れずにいると、後半２４分に東京ＶのＭＦ福田に勝ち越し弾を許し、さらに同４３分にもロングカウンターから４失点目。２―４で敗れ、昇格後初の３連敗を喫した。

試合後、木山隆之監督は「悔しいというか残念な結果になりました。今日の関しては中身うんぬんではなく、勝負のポイントを全て外してしまった。最初の失点も、セットプレーで失点をしてはいけないという中で取り組んできたが、簡単に与えてしまいましたし、逆転した所まではよかったけど、その次のプレーで同点に追いつかれているようではやっぱり勝ちに持っていくことは難しい。後半、ルカオが入って押し込んだ状態でプレーを続けていて、そこでもうひとつゴールへの手があればよかったけど、簡単にカウンターで、最後の所でヴェルディのクオリティーはあったと思いますけど、カウンターのされ方もちょっとイージーだったように見えるし、４点目に関しては中の意図が合わなかった。勝負に勝つという意味では、今日のプレーでは勝てないなと思います」と振り返った。