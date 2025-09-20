◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

女子５０００メートル決勝が行われ、日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１２位。２１年東京五輪１５００メートル８位、２３年ブダペスト世界陸上５０００メートル８位に続いての入賞はならなかった。

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は田中の激走を見届けると「この蒸し暑い中で僕はもっとアフリカ勢が苦しむと思った。まあ、強かったね、チェベト。そしてキピエゴン、しっかりと強い２人が来たな」とレースを総括。

田中について「いつもと違う田中が見られた気がして、うれしかったです」と笑顔で続けると「レース中の走ってる時も、なんか無になってるのかなってくらい。今日はなんか感じるっていう。面白いなあって。次の田中さん、どういう走りするんだろうって。もう、本当に自分のやりたいように楽しんで…。走るのが好きな田中さんに戻って、もう一度、やってほしいなと思います。ありがとうございました」とエールを送った。

さらに田中の会見を見届けると拍手を送り、「僕はうれしかったですね。彼女がレース前に見せた笑顔が。いやあ、もう、いつも背負って、背負って。責任感の強い子なんで…。もう、自分のために走って」と願うと「本当に楽しんで、走りが大好きって田中希実を次、見たいですね」と願っていた。