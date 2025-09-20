Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡¢TikTokÌäÂê¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¸øÊ¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ò¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï20Æü¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ëÃæÊÆ¸ò¾Ä¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢TikTok¤ò´Þ¤àÃæ¹ñ´ë¶È¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³«ÊüÅª¤Ç¸øÊ¿¸øÀµ¡¢º¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÃæÊÆÁÐÊý¤Ï14¡¢15Î¾Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢TikTokÌäÂê¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê²ò·è¡¢Åê»ñ¾ãÊÉ¤Îºï¸º¡¢·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨ÎÏ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ò¶¨ÎÏÅª¤Ê·Á¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ðËÜÅªÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÅöÌÌ¤ÎÃæÊÆ´Ø·¸¤ä¶¦¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤«¤Ä¿¼¤¯°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÎÃæÊÆ´Ø·¸¤Î°ÂÄêÅªÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀïÎ¬Åª»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡TikTokÌäÂê¤Ç¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤ÏÌÀ³Î¤À¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤ÎË¡Î§¡¦Ë¡µ¬¤Ë¹çÃ×¤·¡¢Íø±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿²ò·è°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÌóÂ«¤òÃå¼Â¤ËÍú¹Ô¤·¡¢TikTok¤ò´Þ¤àÃæ¹ñ´ë¶È¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³«ÊüÅª¤Ç¸øÊ¿¸øÀµ¡¢º¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃæÊÆ·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤Ç·òÁ´¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£