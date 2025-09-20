※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に裏切っていたのは藤枝でした。芹は藤枝を避けつつ新居を契約し、同棲を迫られてはっきり拒絶。さらに元夫の仕事が順調だと知り、離婚を悔やむのでした。その後、苛立つ藤枝は元夫に詰め寄りますが、芹が草太にも言い寄っていたことを知り、ショックを隠し切れません。芹は藤枝が自宅まで来ていたと聞き「まるでストーカーだ」と嫌悪感を示します。その頃、草太は藤枝から電話を受けますが、妻の不意のハプニングで会話は途切れ、折り返すと伝えようとした時にはすでに切れていたのでした。



■ざわつく社内…その理由は？

■ストーカー呼ばわりされてついに爆発！■芹の本性が社内中に知れ渡る…!?芹に相手にされない苛立ちを募らせた藤枝は、ついに社内で「俺を弄んでいただけだろ」と感情を爆発させます。しかし芹は毅然と「ストーカーだ」と言い放ち、完全に拒絶しました。堪えきれなくなった藤枝は「ふざけるな！」と怒号をあげ、今にも掴みかかりそうな勢いに。草太たち同僚が慌てて止めに入るも、芹はなおも拒絶の言葉を重ね、「そんなこと頼んでいない、本当は迷惑していた」と突き放します。そのやり取りに、周囲の社員たちは思わずドン引きしてしまうのでした――。(スズ)