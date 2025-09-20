「陸上・世界選手権・女子５０００メートル決勝」（２０日、国立競技場）

４大会連続決勝進出となった日本記録保持者の田中希実（２５）＝ニューバランス＝は１５分７秒３４で１２位となり、前回ブタペスト大会に続く２大会連続入賞はならなかった。８位とは６秒０９差だった。

スタートから超スローペースとなった中、３番手の外めを追走。ジワジワと後方となり、２０００メートルは後ろから２番手で通過した。残り３周を前に、外から徐々に進出を開始。残り２周で４番手まで浮上。ラスト１周で７番手となり、入賞争いに。粘りの走りをみせたが、惜しくも入賞には届かなかった。

レース後は満員の観客からの声援を背に走ったことに「２度とないと思うぐらいの、一生に一度の経験ができたと思います。すごく幸せな時間を過ごせた。本当にありがとうございます」と感謝を口にした。その上で晴れやかに「反省の余地がないくらい完敗。こうすれば良かったというのがないくらい力負けした」と受け止め、２８年ロサンゼルス五輪に向けて「結果にとらわれることを手放せたと思う。６万人に私は強いけど弱いよというところを見せられた。等身大の実力を出せた。表裏一体の部分を全部見せられてスッキリしている」と、うなずいた。

予選では同組だった山本有真の作ったペースにのって快走。１５００メートルの予選落ちから復活の兆しをみせた。決勝に向けて「パリ五輪で悔しすぎて、栄光、輝きを身にまといたい、自分も輝きたいと思っていたけど、今は光に負けてしまう部分で、絶望のどん底まで落ちてしまう。闇に怯えて闇に落ちてしまう。光も闇もこりごり。今は言葉で表現できるものではなくて、自分の透明な気持ちを走りから放てるようなことがしたい」と独特の表現で見据えていた。

◇田中希実（たなか・のぞみ）１９９９年９月４日、兵庫県小野市出身。西脇工高から同大に進学した。１８年世界ジュニア選手権３０００メートルで金メダル。２１年東京五輪１５００メートルでは、日本人初の決勝進出を果たして８位入賞した。２４年パリ五輪は１５００メートルと５０００メートルに出場。１０００〜５０００メートルなど複数の日本記録を保持する。１５３センチ。父はコーチも務める健智さん、母は１９９７、２００３年の北海道マラソンを制した千洋さん。