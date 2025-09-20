今年の秋は何着る？【無印良品】40・50代が参考にしたい！「店員さんコーデ」

いよいよ暑い夏から季節が移り変わり、秋冬アイテムを新調したいところ。何を購入するか迷ったら、ショップスタッフさんのおしゃれな着こなしに注目！ 今回紹介するのは【無印良品】のアイテムを使った、シンプルながらも旬を取り入れた着こなし。大人コーデにもおすすめなので、ぜひ参考にしてみて。

ゆったりシルエットでこなれ感ゲット

こちらはメンズのスウェットパーカを着用しており、ボディラインを拾いにくくゆったり着こなせるのがポイント。チェック柄のワイドパンツを合わせれば、秋ムードが高まる着こなしに。カジュアルアイテムどうしの組み合わせも、ダークトーンで統一すれば洗練された印象です。

いつもと差がつくレイヤードコーデ

白の長袖トップスにフリースベストを重ねシックにまとめたスタイルは、すっきり見えするのに暖かさもキープ。フリースベストは秋から春先まで活躍してくれるので、持っていると重宝するかも。パンツはゆったりしつつ広がりすぎないシルエットで、縦ラインを意識するのが◎

Writer：licca.M