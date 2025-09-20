本日9月20日（土）最終話を放送した、櫻井翔主演 日本テレビ系土曜ドラマ「放送局占拠」。

Huluでは、「放送局占拠」のその後を描くHuluオリジナルストーリー「放送局占拠後 SEQUEL」を2週連続独占配信！前編は本日9月20日（土）21:54より配信中、後編は翌週9月27日（土）0:00より配信。全2話でお届けする。

Hulu 配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu

「放送局占拠後 SEQUEL」では、伊吹裕志（加藤清史郎）が新たな監禁事件に巻き込まれ、命を賭けた心理戦の模様を描く。更に前シリーズ「大病院占拠」「新空港占拠」で登場した“獣”駿河紗季（宮本茉由）も再登場！駿河の登場にどのような意味があるのかーー複雑に絡まっていく物語に、ぜひご注目！

●伊吹が新たな監禁事件に巻き込まれる 生き残りをかけた心理戦スタート！

恋人を殺人犯に仕立てられ失った伊吹は、“見えない民衆”への復讐を図ったが、最終的な目的は果たせなかった。占拠事件を終え、搬送されていたはずの伊吹が目を覚ますと…そこは保育園のような異様な場所。刑務官の黒部（坂田聡）、銀行員の麗子（智順）、工場職員の界人（渡辺裕太）、裁判員の聖（吉田伶香）と共に監禁されていた。

その時、大きな物音が聞こえると黒い人影が…。顔を上げたその人は“新空港を占拠”した駿河だった…！占拠事件の犯人が2人いる事に一同は騒然となる中、部屋の中央にあったオブジェから拳銃を持った人形が現れる。人形はこの中にいる“悪い鳥”を見つけろと要求。悪い鳥とは何を意味するのか？監禁犯の目的とは？緊迫した状況で全員射殺のカウントダウンが始まる…！

伊吹の亡くなった恋人との幸せな回想や、事件の犯人・吾妻が犯行に及んだ際の身勝手な関係者たちの行動、駿河が再び舞い戻ってきた意味など、迫り来るタイムリミットと共に続々と真実が明らかに！果たして、伊吹がたどり着く衝撃の真実とは…。そして、後編では占拠シリーズの今後への布石も…!? 本編同様、一瞬も気を抜けない展開が続く！

「放送局占拠後 SEQUEL」特設ページ あらすじなど公開中：https://www.ntv.co.jp/dbs3/spinoff/

なおHuluでは「放送局占拠」、“占拠シリーズ”過去作「大病院占拠」「新空港占拠」と、本作と同じ世界線の「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」を全話独占配信中。更に、各シリーズのHuluオリジナルストーリー「大病院占拠前 the night before」「新空港占拠前 Run,Mouse,Run!」「潜入前兄妹 プリクエル〜PREQUEL〜」も配信中。

●加藤清史郎（伊吹裕志役） コメント

これまでの占拠シリーズ2作品とも、Huluのみで配信されたものは本編の前を描く「◯◯◯占拠"前"」。

今回は伊吹の占拠前を本編でたっぷりと描いていただいたし、多分きっとないだろうなぁ…と思っていたら、なんと今回は"後"。

本編とHuluを合わせて、伊吹の人生を占拠前後ともに描いていただけること、心より光栄に思っております。

なので、今回のHuluは、完全に続編ですよ！『放送局占拠』の！！

これは1人の占拠シリーズファンとしても、非常にアッッツいなぁと。

言葉通り、占拠に全てをかけて挑んだ伊吹がまたこれまでに見たことのない目をして目を覚ますところからのスタートです。

般若を経た伊吹の繊細な生き様、お見逃しなく。

●プロデューサー 尾上貴洋 コメント

「放送局占拠」で最も大きな苦悩を抱えたのは、加藤さんが演じた般若・伊吹刑事だったと思います。

愛する人を奪われ、家族を裏切り、大きな闇に堕ちていきました。

そんな彼が絶望の果て、もう一度人を救うという正義に戻れたら、どんな物語が紡げるだろうか。この発想から新たな物語が生まれました。

もしかしたら我々制作者が、愛着のある伊吹に「再び立ち上がってほしい」というささやかな希望を見出したかったからかもしれません。

今作では、過去の占拠シリーズで重要な役割を果たした駿河紗季も登場します。卓越したハッキングスキルが、伊吹の行動力と融合し、予測不能でスリリングな物語になっております。皆さん、ぜひ楽しんでご覧ください。

●「放送局占拠後 SEQUEL」概要

全2話

前編 9月20日（土）21:54配信

後編 9月27日（土）0:00配信

■出演者：

加藤清史郎

宮本茉由

坂田聡、智順、渡辺裕太、吉田伶香、花田優里音、大原由暉

■脚本：蓼内健太

■演出：齋藤誠（前編） 𠮷冨英奈（後編）

■チーフプロデューサー：道坂忠久

■プロデューサー：尾上貴洋 茂山佳則 協力プロデューサー：鈴木千里 野口玲奈