【J１第30節】名古屋に敗れた湘南は４連敗＆14戦未勝利。東京Vは４発快勝、C大阪対柏はドロー決着
Jリーグは９月20日、J１第30節の８試合を各地で開催した。
チケットはソールドアウトした浦和対鹿島。ビッグマッチは１−０のスコアで鹿島に軍配。14分、鈴木優磨がGK西川周作のパスミスを見逃さず、確実に決めて決勝弾をマークした。この結果、清水に０−１で敗れた京都をかわして、鹿島が首位に浮上した。
川崎対FC東京の“多摩川クラシコ”は、FC東京が遠藤渓太の挙げた１点を守り抜き、１−０で競り勝った。下位に沈む横浜FCと新潟の“裏天王山”は、横浜FCがアダイウトンの鮮烈ミドル弾で１−０の勝利を収めた
名古屋は湘南に３−１で完勝。敗れた湘南は４連敗で14戦未勝利とトンネルを抜け出せなかった。東京Vは岡山に４−２で快勝し、C大阪対柏は１−１のドロー決着。横浜FMは福岡を２−０でくだした。
J１第30節の結果は以下のとおり。
▼８月20日開催分
町田 ３−１ G大阪
広島 ０−１ 神戸
▼９月20日開催分
名古屋 ３−１ 湘南
東京V ４−２ 岡山
横浜FC １−０ 新潟
C大阪 １−１ 柏
浦和 ０−１ 鹿島
川崎 ０−１ FC東京
横浜FM ２−０ 福岡
京都 ０−１ 清水
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
チケットはソールドアウトした浦和対鹿島。ビッグマッチは１−０のスコアで鹿島に軍配。14分、鈴木優磨がGK西川周作のパスミスを見逃さず、確実に決めて決勝弾をマークした。この結果、清水に０−１で敗れた京都をかわして、鹿島が首位に浮上した。
川崎対FC東京の“多摩川クラシコ”は、FC東京が遠藤渓太の挙げた１点を守り抜き、１−０で競り勝った。下位に沈む横浜FCと新潟の“裏天王山”は、横浜FCがアダイウトンの鮮烈ミドル弾で１−０の勝利を収めた
J１第30節の結果は以下のとおり。
▼８月20日開催分
町田 ３−１ G大阪
広島 ０−１ 神戸
▼９月20日開催分
名古屋 ３−１ 湘南
東京V ４−２ 岡山
横浜FC １−０ 新潟
C大阪 １−１ 柏
浦和 ０−１ 鹿島
川崎 ０−１ FC東京
横浜FM ２−０ 福岡
京都 ０−１ 清水
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”