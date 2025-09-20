遠藤（写真）がヘッドで決勝弾。“多摩川クラシコ”はFC東京が１−０で勝利した。（C）SOCCER DIGEST

　Jリーグは９月20日、J１第30節の８試合を各地で開催した。

　チケットはソールドアウトした浦和対鹿島。ビッグマッチは１−０のスコアで鹿島に軍配。14分、鈴木優磨がGK西川周作のパスミスを見逃さず、確実に決めて決勝弾をマークした。この結果、清水に０−１で敗れた京都をかわして、鹿島が首位に浮上した。

　川崎対FC東京の“多摩川クラシコ”は、FC東京が遠藤渓太の挙げた１点を守り抜き、１−０で競り勝った。下位に沈む横浜FCと新潟の“裏天王山”は、横浜FCがアダイウトンの鮮烈ミドル弾で１−０の勝利を収めた

　名古屋は湘南に３−１で完勝。敗れた湘南は４連敗で14戦未勝利とトンネルを抜け出せなかった。東京Vは岡山に４−２で快勝し、C大阪対柏は１−１のドロー決着。横浜FMは福岡を２−０でくだした。
 
　J１第30節の結果は以下のとおり。

▼８月20日開催分
町田 ３−１ G大阪
広島 ０−１ 神戸

▼９月20日開催分
名古屋 ３−１ 湘南
東京V ４−２ 岡山
横浜FC １−０ 新潟
C大阪 １−１ 柏
浦和 ０−１ 鹿島
川崎 ０−１ FC東京
横浜FM ２−０ 福岡
京都 ０−１ 清水

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

