采配ずばり！ 途中出場のアダイウトンが値千金の決勝弾。三浦監督が起用の意図を明かす「勝負どころでパッと」
欲しかった勝点３、４試合ぶりの白星だ。
横浜FCは９月20日、J１第30節でアルビレックス新潟とホームで対戦。80分に途中出場したアダイウトンが、その６分後に決めた衝撃ミドル弾が決勝点となり、１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで、横浜FCの三浦文丈監督は選手とスタッフ、サポーターに感謝を伝えた。
「率直に選手がよく頑張ってくれたし、選手スタッフだけじゃなくて、三ツ沢に来てくれた我々のサポーターや今日、来ることができなかったけど応援してくれた皆の力が結集してホームで勝てたので、本当にありがとうございます」
アダイウトンの起用の真意を問われた指揮官は、対戦相手のシステムを考えたうえで決めたとし、次のように続ける。
「システム的に相手が４バックで、うちが３−４−３で、アダを最初から使うと守備に振り回されて疲弊するので、勝負どころでパッと使おうかなと考えていた。まさかあんなシュートが入ると思わなかったけどね」
ホームゲームでの勝利は、５月10日に行なわれた16節・アビスパ福岡戦（１−０）以来。三浦監督は「サポーターは後押しというか、本当にいつも一緒に戦ってくれているので。同士だと思っています」と熱く語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
