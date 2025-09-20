小栗旬、ハン・ヒョジュと“照れ笑いの指ハート”に大歓声 釜山国際映画祭でファン熱狂
俳優の小栗旬がアジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」に初参加。19日に行われたNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の世界初上映に立ち会った。翌20日には、ヒロイン役のハン・ヒョジュ、月川翔監督とともに屋外イベント「アウトドアグリーティング」に登場し、現地ファンの熱い声援に応えた。
【動画】Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』予告映像
本作は、人に触れられない秘密を抱える主人公・壮亮（小栗）と、人の目を見られない悩みを持つハナ（ハン・ヒョジュ）の関係を描く“大人のロマンティックコメディ”。
小栗とタッグを組むのは『君の膵臓をたべたい』以来3度目となる月川監は、キャスティングの裏話として、「ヒョジュさんとプロデューサーがテレビ電話をしている時に、たまたま小栗さんが一緒にいて、その姿を見て『ハナがいたよね』と話したことがきっかけでした」と語り、満場一致での決定だったことを明かした。
月川監督は、本作の配信スタートを心待ちにしているファンたちに向けて、「コミュニケーションをとるのが難しい登場人物たちが奇跡的に出会い、どんな人生を歩んでいくのかという、壮大なことは特には起こらないけれど、贅沢なチョコレートのように観ている方の人生にそっと寄り添うような、ささやかな時間を皆様にお届けできたらと思い作りました。ぜひ楽しんでください」呼びかけていた。
2日間に及ぶイベント中も終始、作中さながらの仲睦まじい様子をみせていた小栗とヒョジュ。小栗は韓国の現地ファンたちからのリクエストに応え、ほぼ初めてだという指ハートポーズをぎこちないながらも披露するなど、詰めかけた大勢のファンたちとワールドプレミアを迎えた喜びをかみしめていた。
