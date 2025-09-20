博多を拠点とするアイドルグループ「ＨＫＴ４８」と新潟を拠点とする「ＮＧＴ４８」が２０日、東京・有明ＧＹＭ―ＥＸで開催された、推し活応援プラットフォーム・Ｂｏｏｓｔｙ（ブースティー）主催のイベント「Ｂｏｏｓｔｙ ファンまつり２０２５」（２１日まで）に出演した。

前半では、ＨＫＴ４８の中学生メンバーとＮＧＴの５期生がスペシャルユニットを結成し、「青春時計」（ＮＧＴ楽曲）と「初恋バラフライ」「スキ！スキ！スキップ！」（ともにＨＫＴ楽曲）を披露。ＮＧＴの皆川日和は「若いみんなでフレッシュにパフォーマンスできて、楽しかったです」と声を弾ませた。

その後、両グループ全メンバーで、「最高かよ」（ＨＫＴ楽曲）らを息ぴったりにパフォーマンス。ＮＧＴの喜多花恵は「ＮＧｔとＨＫＴの魅力が合わさって大きなパワーを届けられていると感じます！ この有明ＧＹＭ−ＥＸが割れるくらい盛り上がっていきましょう！」とあおった。

中盤では、お互いのグループの楽曲を披露するシャッフルパートを展開。ＮＧＴは「希望列車」「ウインクは３回」を、ＨＫＴは「シャーベットピンク」を披露し、合同ライブらしいステージで魅了。また、ソロステージ争奪戦投票で１位に輝いたＮＧＴの大塚七海はＡＫＢ楽曲の「ファースト・ラビット」をソロ歌唱。「すごく歌詞に力をもらって。衣装もＡＫＢ４８さんにお借りして、大きなステージに立って歌えてうれしかったです。これからもたくさんの人に応援していただけるように頑張りたい」と誓った。

終盤では、全員で「思い出をゼロにして」「大人列車」ら両グループの楽曲を交互に披露。ＨＫＴ４８の地頭江音々は「私たちは皆さんと作るこのステージが大好きです！」と笑顔。アンコールでは、観客の声援に応え、「桜、みんなで食べた」でライブを締めた。

なお、女性アイドルグループ「ハルニシオン」も出演した。