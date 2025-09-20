東京世界陸上第8日

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日、国立競技場で行われた。女子5000メートル決勝に日本記録保持者、田中希実（New Balance）が出場。世界の強豪に挑み、15分7秒34で12位に入った。

前回2023年ブダペスト大会8位入賞の田中が、今大会最後のレースを懸命に駆けた。

1000メートル通過が3分17秒という超スローペース。ラスト1周は7番手で迎えたが、ここからのスパート合戦で遅れを取り、12位で2大会連続入賞はならなかった。レース後はトラックに倒れこみ、大の字になった。

「二度とないんじゃないかというくらい、日本人のたくさんの方に見に来ていただいて、本当に一生に一度の経験ができた」

歓声に、そして仲間の思いに応えるための決勝だった。

1500メートルは無念の予選敗退。5日後の18日、5000メートルの予選では山本有真（ゆま、積水化学）の熱い“アシスト”があった。

スタート前、人気アニメ「進撃の巨人」の調査兵団の「心臓を捧げよ」のポーズを決めた山本。自身はもちろん、同じ予選1組の田中のためにも積極的にペースメイク。“調査兵団ユマ”の献身もあって、田中は決勝の舞台に立っていた。山本も会場で声援を送ったレースで、死力を尽くした。



（THE ANSWER編集部）