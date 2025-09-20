´ûº§ÃË½÷¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¡×¤Î¸¶°ø¤¬À¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ö¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×²óÅú¤Ë¡ÔÃË½÷¤Î²¹ÅÙº¹¡Õ¤¯¤Ã¤¤ê
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡©
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯2·î21Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ûº§ÃË½÷3000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¡Ö¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿1954¿Í¤«¤é¥é¥ó¥À¥àÃê½Ð¤·¤¿ÃË½÷100¿Í¡ÊÃËÀ61¿Í¡¢½÷À39¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö2¡Á3¥«·î¤Ë1²ó¡×¡Ê33¿Í¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î33¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¡Ê26¿Í¡Ë¡¢¡Ö½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¡Ê15¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¤ª¤è¤½3ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤¬¡ÈÄê´üÅª¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤«¤éÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢ºÇÂ¿²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸À¤¤Êý¤äÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê53¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¶Ïº¹¤Ç¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¡×¡Ê50¿Í¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï¤ª¶â¤ä»Ò°é¤Æ¡¢²È»ö¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤¸¶°ø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×²óÅú¤À¤Ã¤¿¡Ö¸À¤¤Êý¤äÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ï½÷À¤Î61.54¡ó¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆâÍÆ¡×¤è¤ê¡Ö¸À¤¤Êý¡×¤ËÉÒ´¶¤Ê¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2°Ì¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¡×¤ÏÃËÀ¤Î54.1¡ó¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×É×¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö½÷À¤Ï¡È¸À¤¤Êý¡É¤ä¡ÈµÁ¼Â²È¡É¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê°ú¤¶â¤òÌÀ³Î¤Ëµ²±¡×¡ÖÃËÀ¤Ï¡È¤Ê¤ó¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Þ¤Þ¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¡×¤È¤¤¤¦ÃË½÷¤Î²¹ÅÙº¹¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡È¿´¤Îµ÷Î¥´¶¡É¤¬ÌäÂê¤À¤È²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤±¤ó¤«¤½¤Î¤â¤Î¡É¤è¤ê¤â¡¢¡È¤Ê¤¼¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¡É¤È¡È¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë´Ø·¸¤«¡É¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¡Ö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¡¢¤±¤ó¤«¤Ë»ê¤ë¸¶°ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©