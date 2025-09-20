J1リーグ第29節が各地で行われた中位のチームが軒並み勝ち点3を積み上げた

J1リーグ第30節が9月20日に各地で行われた。

京都サンガF.C.が清水エスパルスに敗れ、浦和レッズに勝利した鹿島アントラーズが首位に立った。

前節まで首位だった京都はホームに清水を迎えたが、後半30分にMF矢島慎也に決められて失点。累積で出場停止だったエースFWラファエル・エリアスの欠場が響き、ホームで0-1の敗戦となった。

鹿島は直近の7試合でドロー決着が続いていた浦和とアウェーで対戦。前半14分にFW鈴木優磨がGK西川周作のミスを逃さずにゴールを決め、これを守り切って1-0で勝利。2021年11月以来、8試合ぶりに決着がついた。

そのほかの上位では柏レイソルがセレッソ大阪と1-1で引き分け、川崎フロンターレがFC東京に0-1で敗れて勝ち点を上乗せできず。中位のFC東京、清水、名古屋グランパスが勝利で勝ち点3を積んだ。

下位では、前節までで19位の横浜FCと最下位のアルビレックス新潟が裏天王山で対戦。横浜FCがFWアダイウトンの見事なミドルシュートで得た1点を守り切って1-0勝利。順位も18位に上げ、残留のために大きな勝ち点3を手にした。

SNSでは「大混戦でまだまだ予断を許さない」「首位が節ごとに変わるカオスなリーグ」「残留ボーダーは42なはず」「下位勝ちすぎ」「残り8試合。わくわく」「残留争いはほぼ下位4チームに絞られたかな？」などコメントが寄せられ、終盤戦に差し掛かったJ1リーグの動向に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）