歌手で女優のソニンが、１２月１３日に芸歴２５周年を記念したライブ「Ｓｏｎｉｍ’ｓ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ『Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｍｉｓｓｉｏｎ』」（東京・南青山のＢＡＲＯＯＭ）を開催する。自ら構成・演出を手がけ、２５周年の集大成となるステージを総合プロデュースする。

１日限りの特別なステージを用意。これまでに出演した作品のミュージカル楽曲や、ライブ当日のバンドメンバー・立川智也氏、梶原健生氏と共に制作した新曲を披露する予定だ。

メインビジュアルは、四半世紀を過ごしてきた芸能界で感じた幸せな瞬間や苦悩、試練、それを乗り越えた現在のソニンの４つの表情を表現。「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｍｉｓｓｉｏｎ」というライブタイトルには「使命を全うした２５年」という意味が込められている。

ライブに向けたソニンのコメントは以下の通り。

「（デビューして）２５周年、四半世紀を迎えます。まさかこの世界でこんなにも長く続けるとは、全く想像していませんでした。この２５年間、『なぜ私はここにいるのか』と問い続け、自分の存在理由を探してきました。今、こうして続けてこられたのは使命として与えられたものなのかもしれない―そう思えてなりません。かつて『波瀾万丈（はらんばんじょう）のソニン』と呼ばれていた頃から支えてくださった長年のファンの皆さま、近年ミュージカルやドラマを通じて出会ってくださったファンの方々。全ての皆さまと共に、私の２５年間の人生を味わい、楽しんでいただける周年ライブにしたいと考えています。今回は、これまで自ら構成や演出を手がけてきたライブを進化させ、初めて脚本や照明まで含めて作り込む“フルプロデュース”に挑戦します。芝居仕立ての構成を取り入れ、歌と芝居を融合させた新しい表現をお届けします。『立ち止まらなかった理由がここにある。四半世紀の軌跡を歌と芝居で綴（つづ）る、ソニンの歴史。』ぜひご期待ください」