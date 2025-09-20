元テレビ朝日で、フリーアナウンサーの竹内由恵（39）が20日に更新されたYouTube「PIVOT公式チャンネル」にゲスト出演。起業にあたり、参考にしたビジネスマンを実名告白した。

2019年に結婚を機に退社し、夫の勤務地がある静岡県浜松市に移住した竹内。「コーヒー豆を焼いて売るというのをビジネスにしようと思っていて、準備を進めている状況です」と、起業し、コーヒービジネスに参入したことを明かした。

動画では400万円で購入した焙煎機を実際に使って豆の焙煎を行う様子や、竹内が撮影した写真を使った商品のパッケージデザインを披露する様子などが紹介された。

その中で、参考にしている実業家について「ビジネスに興味を持つようになって、YouTubeでもビジネスのお話を聞いているんですね。その中でも面白いなと思うのは、堀江貴文さん」と言及。

「堀江さんはロケット事業に関わっていらっしゃる中で、飲食にも携わっていらっしゃる。ビジネスマンの考え方なので、アイデアが豊富だなと思っていて。気づいたら堀江マニアみたいになっている。過去の動画はほとんど見ているんじゃないかな」と明かしていた。