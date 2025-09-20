『放送局占拠』最終話ラスト1分に衝撃 視聴者戦慄「嘘だろ？」「は？裕子さん？」【ネタバレあり】
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の最終話（※TVerで配信中、Huluでは全話配信中）が、きょう20日に放送された。ラスト1分の展開に反響が寄せられている。
【場面写真】どうなっちゃうの…「妖」と青鬼に拘束された武蔵（櫻井翔）
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
※以下、ネタバレあり
傀儡子は、奄美（戸次重幸）だった。恋人の命を奪った官房長官に復讐するため、屋代圭吾（高橋克典）と手を組み、沖野を国のリーダーに仕立てて国家権力を奪うことを目指していた。伊吹裕志（加藤清史郎）の真の標的は、そんな傀儡子がでっち上げた数々のウソを妄信し、拡散させたテレビの前の視聴者＝匿名の第三者だった。
事前に視聴者に爆弾を送り付け、大量殺人を図る伊吹。武蔵の“言葉”が大衆を動かし、伊吹の計画は間一髪食い止められた。こうして占拠事件は幕を閉じた。
しかし、「妖」の制圧に紛れ、青鬼・大和耕一（菊池風磨）は姿を消していた。そして、屋上で武蔵の妻・裕子（比嘉愛未）と思われる人物の肩に手を乗せる映像が流れた。
視聴者からは「えまって最後何？」「何この終わり方」「は？裕子さん？」「最後まさかの」「嘘だろ？」といった声が寄せられている。
【場面写真】どうなっちゃうの…「妖」と青鬼に拘束された武蔵（櫻井翔）
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
傀儡子は、奄美（戸次重幸）だった。恋人の命を奪った官房長官に復讐するため、屋代圭吾（高橋克典）と手を組み、沖野を国のリーダーに仕立てて国家権力を奪うことを目指していた。伊吹裕志（加藤清史郎）の真の標的は、そんな傀儡子がでっち上げた数々のウソを妄信し、拡散させたテレビの前の視聴者＝匿名の第三者だった。
事前に視聴者に爆弾を送り付け、大量殺人を図る伊吹。武蔵の“言葉”が大衆を動かし、伊吹の計画は間一髪食い止められた。こうして占拠事件は幕を閉じた。
しかし、「妖」の制圧に紛れ、青鬼・大和耕一（菊池風磨）は姿を消していた。そして、屋上で武蔵の妻・裕子（比嘉愛未）と思われる人物の肩に手を乗せる映像が流れた。
視聴者からは「えまって最後何？」「何この終わり方」「は？裕子さん？」「最後まさかの」「嘘だろ？」といった声が寄せられている。