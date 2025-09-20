TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時53分に、大雨警報（土砂災害）を外ヶ浜町に発表しました。

津軽では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。津軽の海上では20日夜遅くまで、下北、三八上北の海上では21日未明まで、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■八戸市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　25m/s

■五所川原市
□暴風警報
　20日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■三沢市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　25m/s

■むつ市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　25m/s

■つがる市
□暴風警報
　20日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■外ヶ浜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒

■鰺ヶ沢町
□暴風警報
　20日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■深浦町
□暴風警報
　20日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■中泊町
□暴風警報
　20日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■六ヶ所村
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　25m/s

■おいらせ町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　25m/s

■大間町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　25m/s

■東通村
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　25m/s

■風間浦村
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　25m/s

■佐井村
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　25m/s

■階上町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　25m/s