【大雨警報】青森県・外ヶ浜町に発表 20日21:53時点
気象台は、午後9時53分に、大雨警報（土砂災害）を外ヶ浜町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・外ヶ浜町に発表 20日21:53時点
津軽では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。津軽の海上では20日夜遅くまで、下北、三八上北の海上では21日未明まで、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■八戸市
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■五所川原市
□暴風警報
20日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■むつ市
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■つがる市
□暴風警報
20日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
■外ヶ浜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
■鰺ヶ沢町
□暴風警報
20日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
■深浦町
□暴風警報
20日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
■中泊町
□暴風警報
20日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
■六ヶ所村
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■おいらせ町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■大間町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■東通村
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■風間浦村
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■佐井村
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■階上町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s