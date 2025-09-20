大量殺人が起きた村、呪いの箱、メリーさん。ネット社会に広がる都市伝説は本当にただの噂ですか？【書評】
昔から語り継がれてきた都市伝説。それらは本当にただの噂にすぎないのだろうか。
『ただのうわさです』（飯倉義之：原案、三ノ輪ブン子：漫画/ぶんか社）は、都市伝説とSNSを掛け合わせ、新たな恐怖を描き出すホラー作品である。
主人公の雨森は、就活に失敗し続けている限界浪人生。面接で28連敗を記録し、雑学系ネットニュースサイトのライターとしてバイトを始める。
担当するのは、SNSや掲示板で拡散されるオカルトスポットや怪しい噂の取材記事だ。編集長に時に強引に依頼され訪れた取材先で、雨森は次々と信じがたい怪異現象に巻き込まれていく。
誰もが見知った怪談を題材にしながら、予測のつかない展開と恐怖を積み重ねていく本作。人間が恐怖に包まれる表情や、幽霊や狂気に満ちた人の表情がリアルな筆致で描かれることで、恐ろしさが倍増する。
なかでも印象的なのは「杉沢村」のエピソードだ。一晩で30人が殺されたと噂される廃村を、出張取材で訪れた雨森。現地で「そんな話はデマだ」とあっけなく言われてやる気を失う。
だが、現地で出会い同行することになった謎めいた男の存在が、物語を揺さぶっていく。掴みどころのない男の正体、村に残されたおぞましい過去。すべてが明らかになった瞬間、読者の背筋は凍りつくはずだ。
本作でおそろしく描かれるのは、怪異そのものだけではない。SNSで誰かが語った「ただの噂」が、もしかしたら自分のすぐ隣に潜んでいるかもしれない、という感覚。それこそが本作の与える恐怖なのだ。
身近に起こりうるかもしれないリアルさ。読み手の心に、ページを閉じても消えない恐怖を残していく作品である。
文=ネゴト / fumi