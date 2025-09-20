31歳のロバートソンは今季限りでリヴァプール退団か アトレティコが来夏フリーでの獲得を検討へ
長年リヴァプールの左SBを務めた実力者に退団の可能性が浮上している。
『Fichajes』によると、リヴァプールに所属する31歳のスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンにアトレティコ・マドリードが興味を示しているという。
2017年7月に800万ポンドでハル・シティからリヴァプールに完全移籍を果たしたロバートソン。まさにバーゲン価格で加入した同選手だが、これまで公式戦通算346試合に出場するなど長年クラブの守備陣の中心として活躍。近年は衰えも見られるが、今季もここまでプレミアリーグ2試合に出場、UEFAチャンピオンズリーグにも1試合に先発出場するなど出場機会を得ている。
今季はミロシュ・ケルケズの加入により、より一層定位置確保が難しくなっているロバートソン。果たして来夏フリーでリヴァプールを去るのだろうか。
