長年リヴァプールの左SBを務めた実力者に退団の可能性が浮上している。



『Fichajes』によると、リヴァプールに所属する31歳のスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンにアトレティコ・マドリードが興味を示しているという。



2017年7月に800万ポンドでハル・シティからリヴァプールに完全移籍を果たしたロバートソン。まさにバーゲン価格で加入した同選手だが、これまで公式戦通算346試合に出場するなど長年クラブの守備陣の中心として活躍。近年は衰えも見られるが、今季もここまでプレミアリーグ2試合に出場、UEFAチャンピオンズリーグにも1試合に先発出場するなど出場機会を得ている。





そんなロバートソンだが、今季限りでクラブと契約満了に。同メディアによると、ディエゴ・シメオネ監督はロバートソンを高く評価しており、来夏フリーで獲得したいと考えているとのこと。同選手にはセリエAのクラブも興味を示しているが、ロバートソン自身がスペイン行きを希望しているという。今季はミロシュ・ケルケズの加入により、より一層定位置確保が難しくなっているロバートソン。果たして来夏フリーでリヴァプールを去るのだろうか。