◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３０節 横浜ＦＭ２―０福岡（２０日・日産スタジアム）

横浜ＦＭはホームで福岡と対戦し、２―０で勝利した。これでＪ１通算５５０勝に王手をかけた。

ここ３戦連続で未勝利＆無得点だったが、前半２０分にＦＷディーン・デイビッドがＦＷジョルディ・クルークスのパスを右足で押し込んで先制。４試合ぶりのゴールが生まれると、同４２分にはクルークスの左ＣＫにファーサイドで下がりながら左足で合わせたＤＦ角田涼太朗が２点目を奪って突き放した。大島秀夫監督は「勝ち点３が絶対必要な試合で、まず取れたことは本当にうれしく思います。全員で攻めて、全員で守る。チーム全員で１つになった試合かなと思います」と話した。

今季ボール保持率でリーグ４位を記録していたが、この日は福岡にボールを持たれる時間が長く、横浜ＦＭは後ろから組み立てる回数が少なかった。しかし、その中でも最後まで粘り強く戦い抜き、大島監督も「ここ数試合を踏まえて、どうしても勝ち点がほしいという中で、また原点に返るというか、シンプルにサッカーをして全員で戦うところに立ち返った。全員で戦ってくれた」とうなずいた。

Ｊ１残留圏内の１７位をキープしたが、横浜ＦＣが新潟に勝利して１８位に浮上して、勝ち点１差。最終盤に優勝争いをしている柏、広島、京都、鹿島との試合が控えており、厳しいＪ１残留争いが続く。指揮官は「もう全員で粘り強く戦い続けるしかない。小手先なことや、きれいなものでどうにかなる状況ではない。目の前の１つ１つを乗り越えて、積み上げるだけだと思います」と今後の戦いを見据えた。