◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 浦和０―１鹿島（２０日・埼玉）

鹿島は浦和を１―０で下し、勝ち点で並んでいた京都をかわして首位に躍り出た。ＦＷ鈴木優磨が今季９点目で決勝点を挙げた。

＊ ＊ ＊

鬼木達監督は「両チームの多くのサポーターが駆けつけてくれた試合。こういうものは、なかなかあるものじゃないぞ、楽しんでこいと選手を送り出した。楽しかったかどうかはわからないが、自分たちらしく最後まで戦い抜いてくれたと思います」とイレブンを誇った。

前半１４分、鈴木が相手ＧＫのパスミスをワンタッチでゴールに流し込み、先制に成功。日本代表ＧＫ早川友基を中心にこの１点を守り抜き、５万３３０１人がスタジアムに駆けつけたアウェー戦で、相手サポーターを沈黙させた。

指揮官は攻撃面での課題を口にしながらも「献身的に頑張って、体を張って、何とかしてやろうという気迫を感じた。素晴らしいゲームだった」と球際の攻防や、勝ち筋を自分たちで見つけ出そうとする姿勢を評価。京都が清水に０―１で敗れたため、２位以下に勝ち点３をつける単独首位に浮上した。