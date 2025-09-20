◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

女子５０００メートル決勝が行われ、日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１５分７秒３４で１２位だった。

残り１周（残り４００メートル）で田中はトップと０秒７３差の７位と先頭集団で踏ん張っていたが、ラストスパート勝負で苦戦し、１２位に後退。２１年東京五輪１５００メートル８位、２３年ブダペスト世界陸上５０００メートル８位に続いて、世界大会で３回目の入賞はならなかった。レース後のインタビューでは「すごく…もう二度とないんじゃないかなというぐらいの日本人のたくさんの皆さんに来ていただいて、本当に一生に一度の経験ができたと思います」と穏やかな表情で話した。

驚異の１３分５８秒０６の世界記録を持つチェベト（ケニア）が１４分５４秒３６で優勝した。

田中は、大会初日（１３日）の１５００メートル予選では１組１０位で敗退。不安を抱えたまま迎えた１８日の５０００メートル予選は１４分４７秒１４の５着で決勝進出を果たした。その裏には盟友の存在があった。同じ１組だった山本有真（積水化学）がレース中盤までは先頭を走り、ペースメーカーのような役割を担った。「彼女（山本）の方から『私に何かできることがあれば』と言ってくれた。レースプランに迷いがある中で最後のピースを彼女がはめてくれた」と山本に感謝した。レース後、決勝に進出した田中と予選敗退した山本はともに涙を浮かべて固い握手を交わした。

５０００メートル決勝は、盟友の山本の思いも背負って力走したが、世界トップの壁は高かった。田中希実は、自国開催のビッグイベントを入賞なしで終わったが、日本女子中距離界のエースとしての意地は見せた。

◆田中 希実（たなか・のぞみ）１９９９年９月４日、兵庫・小野市生まれ。２６歳。小野南中３年で全中１５００メートル優勝。西脇工で全国高校総体３年連続入賞。１８年Ｕ２０世界陸上３０００メートルで日本人初優勝。同大に進学。１９年ドーハ世界陸上で５０００メートルに出場し、２１年東京五輪１５００メートルは８位入賞。２２年オレゴン世界陸上は８００メートル、１５００メートル、５０００メートルの３種目で出場。２３年ブダペスト世界陸上は５０００メートル８位入賞。家族は両親と妹。１５３センチ。