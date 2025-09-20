『放送局占拠』伊吹（加藤清史郎）の“その後”描くオリジナルストーリー配信 駿河紗季（宮本茉由）登場＆今後への布石も【コメント全文】
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）のHuluオリジナルストーリー『放送局占拠後 SEQUEL』前・後編が配信される。
【写真】お疲れ様…壮絶な役どころを演じ抜いた加藤清史郎
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。Huluオリジナルストーリーでは、衝撃の最終回を迎えた「放送局占拠」のその後を描く。
恋人を殺人犯に仕立てられ失った伊吹裕志（加藤清史郎）は、“見えない民衆”への復讐を図ったが、最終的な目的は果たせなかった。占拠事件を終え、搬送されていたはずの伊吹が目を覚ますと、そこは保育園のような異様な場所だった。刑務官の黒部（坂田聡）、銀行員の麗子（智順）、工場職員の界人（渡辺裕太）、裁判員の聖（吉田伶香）とともに監禁されていた。
その時、大きな物音が聞こえると黒い人影が現れる。顔を上げた人物は、新空港を占拠した駿河紗季（宮本茉由）だった。占拠事件の犯人が2人いることに一同は騒然となる中、部屋の中央にあったオブジェから拳銃を持った人形が現れる。人形はこの中にいる“悪い鳥”を見つけろと要求。悪い鳥とは何を意味するのか。監禁犯の目的とは。緊迫した状況で全員射殺のカウントダウンが始まる。
伊吹の亡くなった恋人との幸せな回想や、事件の犯人・吾妻が犯行に及んだ際の身勝手な関係者たちの行動、駿河が再び舞い戻ってきた意味など、迫り来るタイムリミットとともに続々と真実が明らかになる。そして、後編では占拠シリーズの今後への布石も敷かれる。
オリジナルストーリー前編は配信中、後編は27日から配信される。
【コメント全文】
■加藤清史郎（伊吹裕志役）
これまでの占拠シリーズ2作品とも、Huluのみで配信されたものは本編の前を描く「◯◯◯占拠“前”」。今回は伊吹の占拠前を本編でたっぷりと描いていただいたし、多分きっとないだろうなぁと思っていたら、なんと今回は“後”。本編とHuluを合わせて、伊吹の人生を占拠前後ともに描いていただけること、心より光栄に思っております。なので、今回のHuluは、完全に続編ですよ！『放送局占拠』の!!これは1人の占拠シリーズファンとしても、非常にアッッツいなぁと。言葉どおり、占拠にすべてを掛けて挑んだ伊吹がまたこれまでに見たことのない目をして目を覚ますところからのスタートです。般若を経た伊吹の繊細な生きざま、お見逃しなく。
■尾上貴洋氏（プロデューサー）
『放送局占拠』で最も大きな苦悩を抱えたのは、加藤さんが演じた般若・伊吹刑事だったと思います。愛する人を奪われ、家族を裏切り、大きな闇に堕ちていきました。そんな彼が絶望の果て、もう一度人を救うという正義に戻れたら、どんな物語がつむげるだろうか。この発想から新たな物語が生まれました。
もしかしたら我々制作者が、愛着のある伊吹に「再び立ち上がってほしい」というささやかな希望を見出したかったからかもしれません。今作では、過去の占拠シリーズで重要な役割を果たした駿河紗季も登場します。卓越したハッキングスキルが、伊吹の行動力と融合し、予測不能でスリリングな物語になっております。皆さん、ぜひ楽しんでご覧ください。
