進学の時期「どこの高校にするの？」姪の答えは｜40代独身、ある日突然母になる【ママリ】

結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪っ子を引き取り育てたその経緯とは？過去に配信し反響があったものを再編成しています。おにぎり2525(@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに、叔母目線で描かれた『40代独身、ある日突然母になる』第17話をごらんください。

更年期障害による不調に苦しみながら、生活のために仕事を休めない叔母の姿を見ていた姪っ子は...。

不調に耐えながらも、生活のため出社する叔母…。家の中では家事をする体力もなくぐったりとしていました。



そんな様子を見て心配していた姪っ子は、「高校に進学しない」と宣言します。その目には涙がたまっていました...。

