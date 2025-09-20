¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÅÄÃæ´õ¼Â¡¡Î¾µÓÎ®·ì¤Î·ãÁö¡ª¡¡2Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤Ê¤é¤º12°Ì½ªÀï¡¡¥´¡¼¥ë¸å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡¡Âè8Æü¡¡½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê26¡á¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï15Ê¬7ÉÃ34¤Ç12°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬3Ê¬17ÉÃÂæ¤È¤¤¤¦Ä¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¸ÃÄ¸åÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢»Ä¤ê1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤ÈÁ°Êý¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢»Ä¤ê1¼þ¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¿Ô¤¤¿¡£º¸µÓ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÉÕ¶á¤È±¦µÓ2¥«½ê¤«¤é¤Ï½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·ã¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÅÄÃæ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¹ñÎ©¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Ìó5Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ18Æü¤Î5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ç¤Ï14Ê¬47ÉÃ14¤Ç1ÁÈ5Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÆ©ÌÀ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁö¤ê¤«¤éÊü¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤ÆÄ©¤ó¤À·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ï8°ÌÆþ¾Þ¡£ÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ë4Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£