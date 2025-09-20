綺麗な衣装に身を包まれた可愛らしい姿

大事故で生死を彷徨ってから9年…。復活を遂げた29歳女優の最新ショットに注目が集まっている。

「9月19日わたしが大事故で生死を彷徨った日です。9年が経過しました」「毎年この時期になると振り返ります！自分を信じてリハビリの努力をした結果こうなりました！！」とXに書き込み、可愛らしい衣装を着用する姿を披露したのは新井舞衣。

「たくさんの人にも恵まれました！わたしがこうして生きていられるのも支えてくれてるみなさんのおかげです」と続け「誰かの希望になれるようにあえて過去の写真を貼ってます」と9年前の姿も3枚披露している。

新井は2017年1月にブログで「去年の9月に交通事故に遭ってから私は障害を持つ身体になりました」「脳梗塞やくも膜下出血、脳味噌が破裂する恐れ…私には脳に血を送る右の血管がありません」と告白。「最近になって少しずつですが両目で世界を見ることができてきました」と少しずつ回復に向かっている様子を報告していた。

この投稿に対して「努力がほんとすごいです…！」「生きててくれて、ありがとうございます」「これからもより良く活躍出来るよう祈ってます」などのコメントが寄せられた。 新井は2018年のホラー映画「バイオレーター」で女優デビュー。現在は、MC、催眠術師、グラビア、画家など幅広い活動を行っている。